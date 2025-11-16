Enersa informó sobre el fuerte temporal que afectó a gran parte de la Provincia

Basavilbaso es actualmente la zona más comprometida, con cortes que afectan a gran parte de la localidad y áreas aledañas. Las cuadrillas trabajan sobre fallas en equipos claves y continúan las tareas para restablecer el servicio.

En la zona norte, el temporal generó inconvenientes en Federal, Feliciano y Los Charrúas, principalmente en áreas rurales donde se registraron postes dañados, cables cortados e interrupciones del servicio. Mientras tanto, Federación y Chajarí mantienen el suministro con normalidad.

En la zona sur y este de la Provincia se trabaja en Ibicuy, Paranacito, Ceibas y Gualeguay, donde el viento y la actividad eléctrica provocaron daños en tramos de media y baja tensión.

En San Salvador continúan las tareas de reposición en sectores rurales.

En el centro y este provincial, cuadrillas intervienen en Colón, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Basavilbaso y Urdinarrain, donde se reportaron postes caídos, árboles sobre líneas y fallas en sectores urbanos y rurales.

La tormenta avanzó hacia el norte durante la madrugada, ampliando la cantidad de zonas afectadas y requiriendo el despliegue de personal propio y contratistas.

La Empresa continuará informando a medida que avancen los trabajos.

Más información en nuestras redes sociales @Enersaarg.

Para reclamos o situaciones de riesgo: 0800-777-0080, disponible las 24 horas.