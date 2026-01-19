Enersa informó sobre nueva Licitación y Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nueva licitación y concursos de precios “Módulo A”:

Contratación de Ejecución de Obras y Mantenimiento Zonas Este y Oeste– Licitación N.° 2025-1077 – Apertura: 20/02/2026

Reparación Integral de Transformadores de Distribución– N° 2026-0068– Cierre: 29/01/2026

Suscripción anual de licencias VMware– N° 2026-0103 – Cierre: 29/01/2026

Mantenimiento anual del sistema de detección y aviso incendio– N° 2026-0122 – Cierre: 30/01/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.