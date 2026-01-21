Enersa informó sobre nueva Licitación

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nueva licitación: • Licitación N° 2025-1215: “Provisión de puntos de servicio de Internet Satelital en Instituciones Públicas”

ENERSA convoca a la licitación para realizar la “contratación de la provisión, configuración, puesta en servicio y sistema de monitoreo de puntos de conexión destinados a proveer servicios de internet de alta velocidad mediante tecnología satelital en establecimientos públicos de la provincia de Ente Ríos”.

Quienes deseen concurrir y participar de la licitación podrán acceder y descargar gratuitamente el Pliego y demás documentos anexos, los que son publicados a tal efecto en la página web oficial de ENERSA. Los Pliegos y documentos anexos serán públicos y estarán disponibles en todo momento.

La presentación de las ofertas podrá ser efectuada hasta el día, hora y en el lugar previsto para su apertura, la que se realizará el día 12 de febrero de 2026 a las 10:00 horas, en calle Buenos Aires N° 87 (Sala del Segundo Piso / Casa Central de ENERSA) de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Pliegos y anexos en la web oficial de ENERSA: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones

Consultas: licitaciones@enersa.com.ar

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.