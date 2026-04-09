Enersa informó sobre nuevas Licitaciones y Concurso de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevas licitaciones:

Sistema de Información Geográfica (GIS) – N°2026-0513 – Apertura: 14/05/2026 – 10:00 hs

LMT 33 kV y SETD 33/13,2 kV Villa Urquiza – N°2026-0393 – Apertura: 18/05/2026 – 10:00 hs

Ambas aperturas se realizarán en calle Buenos Aires 87, Paraná, Entre Ríos (Sala del Segundo Piso – Casa Central de ENERSA). Los pliegos y documentación pueden descargarse de forma gratuita desde la web oficial.

Nuevo concurso “Módulo A”:

Mantenimiento de Edificios de Enersa – N°2026-0635 – Cierre: 28/04/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores