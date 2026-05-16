Enersa informó sobre nuevas Licitaciones y Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.
Nuevas licitaciones y concursos:
Módulos A:
- Servicio mantenimiento anual software y hardware IBM –Módulo A N° 2026-0841 – Cierre: 21/05/2026
- Adquisición de cable protegido para líneas compactas (Plan de Compras 2026) – Módulo A N° 2026-0862 – Cierre: 27/05/2026
- Mejora integral de Puerto Algarrobo – Módulo A N° 2026-0899 – Cierre: 29/05/2026
Licitaciones:
- Adquisición postes de eucalipto para líneas aéreas de energía eléctrica – Licitación N° 2026-0521 – Apertura: 16/06/2026
- Adquisición postes de hormigón para líneas aéreas de energía eléctrica – Licitación N° 2026-0520 – Apertura: 17/06/2026
Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.
Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores