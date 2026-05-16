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Viernes 15 de mayo de 2026
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Enersa informó sobre nuevas Licitaciones y Concursos de Precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus licitaciones y concursos de precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
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El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevas licitaciones y concursos:

Módulos A:

  • Servicio mantenimiento anual software y hardware IBM –Módulo A N° 2026-0841 – Cierre: 21/05/2026
  • Adquisición de cable protegido para líneas compactas (Plan de Compras 2026) – Módulo A N° 2026-0862 – Cierre: 27/05/2026
  • Mejora integral de Puerto Algarrobo – Módulo A N° 2026-0899 – Cierre: 29/05/2026

Licitaciones:

  • Adquisición postes de eucalipto para líneas aéreas de energía eléctrica – Licitación N° 2026-0521 – Apertura: 16/06/2026
  • Adquisición postes de hormigón para líneas aéreas de energía eléctrica – Licitación N° 2026-0520 – Apertura: 17/06/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores