Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

Obras electromecánicas MT, Secretaría de Energía Distrito Uruguay – N°2026-0239– Cierre: 13/02/2026

Obras de tendido subterráneo en MT en Gualeguay – N°2026-0256 – Cierre: 19/02/2026

Obras de inversión en C. del Uruguay – N° 2026-0270 – Cierre: 20/02/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra. Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores