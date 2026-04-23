Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

Adquisición de estructuras para paneles fotovoltaicos – N° 2026-0705 – Cierre: 30/04/2026

Mantenimiento anual sistema de detección y aviso de incendio NOTIFIER ONYX – N° 2026-0717 – Cierre: 04/05/2026

Adquisición de morsetería para líneas aéreas – N° 2026-0720 – Cierre: 07/05/2026

Adquisición de cables preensamblados y concéntricos – N° 2026-0728 – Cierre: 11/05/2026

Adquisición de cables desnudos de Al y Cu – N° 2026-0732 – Cierre: 11/05/2026

Adquisición de transformadores rurales – N° 2026-0746 – Cierre: 13/05/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Más información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores