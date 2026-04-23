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Jueves 23 de abril de 2026
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Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus procesos de contratación, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la web institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
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El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

  • Adquisición de estructuras para paneles fotovoltaicos – N° 2026-0705 – Cierre: 30/04/2026
  • Mantenimiento anual sistema de detección y aviso de incendio NOTIFIER ONYX – N° 2026-0717 – Cierre: 04/05/2026
  • Adquisición de morsetería para líneas aéreas – N° 2026-0720 – Cierre: 07/05/2026
  • Adquisición de cables preensamblados y concéntricos – N° 2026-0728 – Cierre: 11/05/2026
  • Adquisición de cables desnudos de Al y Cu – N° 2026-0732 – Cierre: 11/05/2026
  • Adquisición de transformadores rurales – N° 2026-0746 – Cierre: 13/05/2026

 

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Más información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores