Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

Adquisición de seccionadores y tubos fusible t/Kearney (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0761 – Cierre: 11/05/2026

Adquisición mástiles de comunicación para SET’s – N° 2026-0754 – Cierre: 12/05/2026

Adquisición de aisladores de porcelana (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0780 – Cierre: 12/05/2026

Adquisición de cajas de toma y gabinetes de distribución (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0765 – Cierre: 13/05/2026

Adquisición de cables aislados y subterráneos para 1,1 kV PVC y XLPE (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0772 – Cierre: 13/05/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores