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Jueves 30 de abril de 2026
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Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
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El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

  • Adquisición de seccionadores y tubos fusible t/Kearney (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0761 – Cierre: 11/05/2026
  • Adquisición mástiles de comunicación para SET’s – N° 2026-0754 – Cierre: 12/05/2026
  • Adquisición de aisladores de porcelana (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0780 – Cierre: 12/05/2026
  • Adquisición de cajas de toma y gabinetes de distribución (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0765 – Cierre: 13/05/2026
  • Adquisición de cables aislados y subterráneos para 1,1 kV PVC y XLPE (Plan de Compras 2026) – N° 2026-0772 – Cierre: 13/05/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Mas información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores