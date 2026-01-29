7PAGINAS

Jueves 29 de enero de 2026
Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

Enersa difundió de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

  • Cambio de conductores LAT 132 kV DT Paraná I y II – N° 2026-0195 – Cierre: 10/02/2026
  • Re-funcionalización sala de celdas ET Paraná Norte – N° 2026-0217 – Cierre: 10/02/2026
  • Servicio de impresión, fotocopiado y escaneo distribuido – N° 2026-0235 – Cierre: 12/02/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.