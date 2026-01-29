Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”:

Cambio de conductores LAT 132 kV DT Paraná I y II – N° 2026-0195 – Cierre: 10/02/2026

Re-funcionalización sala de celdas ET Paraná Norte – N° 2026-0217 – Cierre: 10/02/2026

Servicio de impresión, fotocopiado y escaneo distribuido – N° 2026-0235 – Cierre: 12/02/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.