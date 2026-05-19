Enersa informó sobre Trabajos Programados en Villaguay

Enersa informa que este miércoles 20, entre las 12 y las 14, realizará trabajos por obras y mantenimiento sobre líneas de media tensión ubicadas en avenida Herrera, entre Colón y Perón, de la ciudad de Villaguay.

Para llevar adelante las tareas de manera segura, será necesario interrumpir el servicio eléctrico en un sector de la zona céntrica. La restricción alcanzará a usuarios ubicados en el área comprendida por calles Colón, Rivadavia, Perón, Isabel La Católica y zonas de influencia.

Desde la Empresa se solicita a los usuarios sepan disculpar las molestias ocasionadas. Ante consultas, pueden comunicarse con el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) al 0800-777-0080 o a través de las redes oficiales: @Enersaarg.