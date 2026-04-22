Enersa instalará en Federación, cargadores para autos eléctricos en hoteles y puntos turísticos

En un paso estratégico hacia la modernización de la infraestructura turística, la empresa estatal de energía Enersa formalizó en la ciudad de Federación una serie de convenios para expandir la red de cargadores de autos eléctricos en la provincia. La medida, coordinada con el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Energía, apunta a captar un segmento de viajeros que ya utiliza vehículos de nuevas tecnologías.

El acto contó con la presencia de figuras clave del sector: el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el secretario de Energía, Jorge Tarchini; y el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto. Junto a ellos, representantes de importantes complejos hoteleros firmaron la recepción de los equipos que potenciarán la oferta de sus establecimientos.

Puntos estratégicos en la región

En esta etapa, se concretó la donación de cargadores que serán instalados en puntos clave para el corredor turístico del río Uruguay y la capital provincial. Entre los beneficiarios se encuentran:

Valentino Burna, del hotel Arena Resort (Federación).

Carlos Haure, del Hotel Termal y Spa Mayim (Concordia).

Ariel Battista, de la Reserva Natural Aurora del Palmar (Ubajay).

Pablo Giaroco, del Hotel Maran (Paraná).

«Para nosotros es fundamental desarrollar esta red en puntos estratégicos, porque genera una sinergia económica en el sector turístico y responde a una necesidad energética real», destacó Brupbacher. Por su parte, Jorge Satto señaló que esta infraestructura permite a los usuarios de autos eléctricos «recorrer la provincia con mayor previsibilidad».

Tecnología al servicio del turista

Los equipos entregados son cargadores inteligentes de tipo wallbox, con capacidad de carga tanto monofásica como trifásica, adaptables a los diferentes modelos de vehículos que circulan en el mercado actual. Según el acuerdo, la instalación y el mantenimiento preventivo de los tótems de carga quedarán bajo la responsabilidad de cada hotel o reserva natural.

El secretario de Energía, Jorge Tarchini, remarcó que la movilidad eléctrica ya no es una promesa a futuro sino una realidad: «Es clave contar con esta infraestructura para acompañar la demanda y prepararnos para un cambio que impacta en todo el sistema energético».

Proyecciones para 2026

Desde Enersa confirmaron a 7Páginas que este programa de expansión no se detiene aquí. Se prevé que durante todo el año 2026 se sigan incorporando nuevos cargadores en distintas localidades entrerrianas, con el objetivo de cubrir la totalidad del mapa provincial y convertir a Entre Ríos en un corredor verde para el turismo nacional e internacional.

Con esta apuesta, Federación y la región de Salto Grande se aseguran un lugar en la ruta de la movilidad sustentable, ofreciendo un servicio diferencial que hasta hace poco solo se encontraba en las grandes capitales del país.