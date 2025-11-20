7PAGINAS

Jueves 20 de noviembre de 2025
Enersa licita vehículos 4×4 y convoca a concursos para interruptores de 132 kV y obras en Federal

Enersa avanza en el fortalecimiento de su infraestructura operativa y en la mejora continua del sistema eléctrico provincial. En este marco, impulsa una nueva licitación para la adquisición de vehículos pick up 4×4 y convoca a dos Concursos de Precios “Módulo A”, destinados a la incorporación de equipamiento de alta tensión y a mejoras en distribuidores de Media Tensión.
Redacción 7Paginas

Licitación N° 2025-1078 – “Adquisición de vehículos tipo Pick Up 4×4 Cabina Doble”

Enersa convoca a la licitación para la adquisición de 10 vehículos tipo pick up 4×4 cabina doble, de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Los interesados podrán acceder y descargar gratuitamente el pliego y la documentación anexa desde la página web oficial de Enersa, disponible en todo momento para consulta pública.

La apertura de ofertas se realizará el 9 de diciembre de 2025, a las 10:00, en calle Buenos Aires N° 87, ciudad de Paraná (Sala del Segundo Piso, Casa Central de Enersa).

Nuevos Concursos de Precios “Módulo A”

Como parte de su política de compras transparentes y competitivas, Enersa también convoca a los siguientes concursos, publicados en la Web Institucional y en EnersaProveedores:

  • Concurso de Precios N° 2025-1181 – Módulo A

Objeto: Adquisición de interruptores de 132 kV. Fecha de cierre: 27/11/2025.

  • Concurso de Precios N° 2025-1214 – Módulo A

Objeto: Mejoras de distribuidores de Media Tensión en Federal. Fecha de cierre: 01/12/2025.

Con estas convocatorias, Enersa reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema eléctrico provincial, la ampliación de la base de oferentes y la transparencia en cada instancia de sus procesos de compra.

 