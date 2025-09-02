Enersa llama a licitación para Línea y Subestación 33/13,2 kV en Villa Clara

La convocatoria incluye la contratación de la ingeniería de detalle, ejecución de tareas y obras, provisión complementaria de equipamientos y materiales, ensayos finales y puesta en servicio de:

Una línea de media tensión de 33 kV,

Una subestación transformadora 33/13,2 kV en terreno de Enersa

Una línea de media tensión de 13,2 kV.

Apertura de ofertas: 26 de septiembre de 2025, 10:00.

Lugar: Buenos Aires 87, Sala del Segundo Piso – Casa Central de Enersa, ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Presentación: las ofertas podrán presentarse hasta el día, hora y lugar previstos para la apertura.

Pliegos: disponibles para acceso y descarga gratuita en la página web oficial de Enersa. Los pliegos y documentos anexos son públicos y estarán disponibles en todo momento.

Más información: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones

Contacto: licitaciones@enersa.com.ar