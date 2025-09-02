7PAGINAS

Martes 2 de septiembre de 2025
Enersa llama a licitación para Línea y Subestación 33/13,2 kV en Villa Clara

En el marco de su compromiso con la transparencia en la gestión y el fortalecimiento del sistema eléctrico provincial, Enersa anuncia la apertura de la Licitación N.º 2025-0549 para la construcción de nuevas obras de infraestructura en la localidad de Villa Clara.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

La convocatoria incluye la contratación de la ingeniería de detalle, ejecución de tareas y obras, provisión complementaria de equipamientos y materiales, ensayos finales y puesta en servicio de:

  • Una línea de media tensión de 33 kV,
  • Una subestación transformadora 33/13,2 kV en terreno de Enersa
  • Una línea de media tensión de 13,2 kV.

Apertura de ofertas: 26 de septiembre de 2025, 10:00.

Lugar: Buenos Aires 87, Sala del Segundo Piso – Casa Central de Enersa, ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Presentación: las ofertas podrán presentarse hasta el día, hora y lugar previstos para la apertura.

Pliegos: disponibles para acceso y descarga gratuita en la página web oficial de Enersa. Los pliegos y documentos anexos son públicos y estarán disponibles en todo momento.

Más información: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones

Contacto: licitaciones@enersa.com.ar