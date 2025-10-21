Enersa llama a licitación para mantenimiento vehicular y reformas edilicias

Licitación N° 2025-0781 — “Servicio de gestión integral de mantenimiento de la flota vehicular”.

Objeto: contratación de un servicio de gestión de la flota de vehículos de ENERSA. El adjudicatario deberá contar con una red de talleres que brinde cobertura y asistencia mecánica para el mantenimiento integral de los vehículos, conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas.

Apertura: 11 de noviembre de 2025, 10:00 h, calle Buenos Aires 87 (Sala del Segundo Piso / Casa Central de ENERSA), ciudad de Paraná.

Licitación N° 2025-0412 — “Contratación de reformas edilicias y mantenimiento en inmuebles de ENERSA – Fase I”.

Objeto: contratación de una empresa constructora para ejecutar reformas edilicias y tareas de mantenimiento en inmuebles de ENERSA, incluyendo provisión de mano de obra, equipos y materiales, conforme especificaciones técnicas y normativas vigentes.

Apertura: 18 de noviembre de 2025, 11:00 h, calle Buenos Aires 87 (Sala del Segundo Piso / Casa Central de ENERSA), ciudad de Paraná. Pliegos y anexos en la web oficial de ENERSA: www.enersa.com.ar/area-