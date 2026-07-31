Enersa mejora el abastecimiento eléctrico en la zona rural de Gualeguay

Enersa continúa ejecutando obras de infraestructura eléctrica en distintos puntos de la provincia con el objetivo de acompañar el crecimiento de la demanda y seguir mejorando la calidad del servicio que reciben los entrerrianos.

En ese marco, la empresa avanza con la construcción de una nueva salida de distribución de 13,2 kV en la Subestación Transformadora (SET) El Octavo. La intervención permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento del sistema eléctrico rural y responder a las nuevas necesidades energéticas de la zona.

Desde esta nueva salida se alimentará una obra de electrificación rural financiada por la Secretaría de Energía de la Provincia, destinada a ampliar la cobertura del servicio y acompañar el desarrollo productivo de ese sector del departamento.

Los trabajos incluyen la incorporación de nuevo equipamiento para la operación y protección de la red, el tendido de cables subterráneos de media tensión y la adecuación de los sistemas de comando, control y telecontrol de la SET. Además, se instalarán nuevos dispositivos que permitirán optimizar el funcionamiento de las instalaciones y mejorar la respuesta del sistema ante eventuales contingencias.

Una vez finalizada, la obra incrementará la capacidad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio eléctrico en la zona rural de Gualeguay, acompañando el crecimiento de la demanda y el desarrollo de las actividades productivas.

Esta intervención forma parte del plan de inversiones que Enersa lleva adelante en toda la provincia para modernizar la infraestructura eléctrica, mejorar el desempeño de la red y continuar brindando un servicio cada vez más seguro, eficiente y confiable para todos los entrerrianos.