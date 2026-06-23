Enersa participó de un encuentro energético de la Región Centro junto a EPE y EPEC

En representación de la empresa asistieron su presidente, Uriel Brupbacher, y el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Martene, quienes compartieron la jornada con autoridades de EPE Santa Fe y EPEC Córdoba, en un espacio orientado a consolidar vínculos institucionales y promover líneas de acción conjunta para el desarrollo energético regional.

Durante la reunión, las empresas abordaron temas vinculados a la planificación del sistema eléctrico, la articulación entre provincias y los desafíos que atraviesa el sector energético en un contexto de creciente demanda y transformación tecnológica.

Desde Enersa destacaron la importancia de sostener este tipo de instancias de intercambio, que permiten compartir experiencias de gestión, coordinar criterios de trabajo y proyectar acciones comunes entre las distribuidoras que integran la Región Centro.

El encuentro se desarrolló en el Salón Amarras de La Fluvial, en la ciudad de Rosario, y formó parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación institucional entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con eje en la energía como factor clave para el crecimiento productivo y social de las provincias.