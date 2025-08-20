Enersa promueve la transparencia y amplía la difusión de sus Concursos de Precios

Los concursos que implican un mayor volumen económico, denominados “Módulos A”, se publican en la Web Institucional de Enersa y, además, en Enersa Proveedores, la red social creada para concentrar y promover concursos, licitaciones y otros procesos de compra.

El objetivo es claro: ampliar la base de oferentes, fortalecer la competencia y garantizar la transparencia en cada instancia de compra.

Entre los concursos “Módulos A” vigentes, se destacan:

Alquiler de usina de 5 MW para la ciudad de Viale (N° 2025-0573 – Cierre: 22/08/2025).

Cambio de postes y verticalizado de estructuras en María Grande (N° 2025-0577 – Cierre: 22/08/2025).

Adquisición de morsetería para líneas aéreas (N° 2025-0566 – Cierre: 28/08/2025).

Adquisición de postes de hormigón pretensado de media tensión (N° 2025-0570 – Cierre: 28/08/2025).

Adquisición de crucetas y soportes de acero (N° 2025-0597 – Cierre: 28/08/2025).

Adquisición de cables desnudos de aluminio y cobre (N° 2025-0588 – Cierre: 04/09/2025).

Adquisición de cables aislados y subterráneos para 1,1 kV (N° 2025-0592 – Cierre: 04/09/2025).

Adquisición de cables subterráneos para media tensión (N° 2025-0603 – Cierre: 04/09/2025).

Con esta estrategia, Enersa refuerza su compromiso con la transparencia, moderniza sus procesos y fortalece la confianza de sus proveedores.