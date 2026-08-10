Enersa proyecta más energía limpia para el desarrollo de Nogoyá

El proceso licitatorio recibió nueve ofertas, una participación que refleja el interés generado por la obra y la importancia que adquieren este tipo de inversiones para ampliar la infraestructura energética de Entre Ríos.

La incorporación de energía solar permite diversificar las fuentes de generación y producir electricidad sin utilizar combustibles fósiles durante su funcionamiento. De esta manera, contribuye a disminuir emisiones asociadas a otras tecnologías y favorece una matriz energética con menor impacto ambiental.

Para dimensionar su alcance, el parque de Nogoyá contará con 240 paneles solares y podrá producir, en condiciones normales, una cantidad de energía equivalente al consumo promedio anual de aproximadamente 70 hogares.

La obra tendrá una potencia nominal de 120 kW y una capacidad instalada de 148,8 kWp. Además, incorporará cuatro inversores encargados de transformar la electricidad producida por los módulos para posibilitar su incorporación a la red.

La planta será emplazada en un terreno cedido por el Municipio de Nogoyá. Su puesta en funcionamiento permitirá robustecer la infraestructura eléctrica del área industrial, atender nuevas demandas y favorecer su desarrollo.

Con esta iniciativa, Enersa continúa incorporando fuentes renovables y desarrollando infraestructura para acompañar las necesidades energéticas y productivas de Entre Ríos.