Enersa puso en servicio una nueva Subestación Transformadora de María Grande

La obra, ubicada en un predio de Enersa, incluyó el diseño, construcción y montaje completo de la infraestructura eléctrica, la instalación de un transformador de 5 MVA, reconectadores, seccionadores, transformadores de corriente y tensión, además de una sala de comando equipada con sistemas de control y telecomunicaciones.

El proyecto contempló desde la ingeniería de detalle hasta las pruebas finales, incluyendo obras civiles, montaje electromecánico y provisión de materiales. El objetivo fue claro: fortalecer la capacidad energética del área y asegurar un servicio eléctrico más estable y eficiente para todos los usuarios.

Con esta nueva subestación, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos reafirman su compromiso con el desarrollo energético de la Provincia y con la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento productivo local.