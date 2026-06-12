Enersa realizará tareas de mantenimiento en la línea de alta tensión Chajarí-Los Conquistadores

Enersa informo a 7Paginas, que este domingo 14 de junio de 2026, entre las 8 y las 12, realizará trabajos de mantenimiento preventivo sobre la línea de alta tensión Chajarí-Los Conquistadores.

Para llevar adelante estas tareas, será necesario sacar de servicio dicha línea, por lo que, de acuerdo con las condiciones operativas del momento, podría verse afectado el suministro eléctrico en las localidades de Federal, Conscripto Bernardi, Feliciano, Los Conquistadores, San Jaime de la Frontera y zonas de influencia.

La Empresa tiene previstas acciones para minimizar las posibles restricciones durante el desarrollo de los trabajos, mediante la alimentación de las zonas alcanzadas desde fuentes alternativas de abastecimiento.

Enersa solicita a los usuarios disculpar las molestias que estas tareas pudieran ocasionar.

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