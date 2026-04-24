Enersa realizó obras de iluminación en clubes de Pueblo Liebig y Aldea San Antonio

Enersa entregó materiales y ejecutó trabajos de iluminación en el Club Atlético Unidos de Pueblo Liebig y en el Club Social y Deportivo San Antonio de Aldea San Antonio, con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y el uso social.

En Pueblo Liebig, la empresa realizó la instalación completa del sistema lumínico en la cancha de fútbol del Club Atlético Unidos, incorporando ocho proyectores LED de 400 W y 200 metros de cableado, junto a otros componentes eléctricos.

Por su parte, en Aldea San Antonio, las tareas se desarrollaron en el salón principal del Club Social y Deportivo San Antonio, donde se instalaron diez proyectores LED de 150 W y 70 metros de cableado, además de otros elementos necesarios para el montaje, mejorando las condiciones de iluminación del espacio.

En ambos casos, Enersa realizó los trabajos de montaje con personal técnico propio, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Los acuerdos fueron suscriptos por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, junto a las autoridades de cada institución: Mario Santa Cruz y Natalia Sanner, por el club de Pueblo Liebig; y Hernán Ezequiel Michel y Daniela Virginia Sittner, por el club de Aldea San Antonio.

Las acciones se enmarcan en la política de responsabilidad social empresaria de la compañía, orientada a acompañar a instituciones de la provincia y fortalecer el deporte.