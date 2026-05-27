Enersa renovó el sistema lumínico del Club Tiro Federal de Chajarí

La Empresa realizó trabajos en el campo deportivo del Club Tiro Federal de Chajarí, que incluyeron la provisión de materiales eléctricos y de iluminación y el montaje del nuevo sistema lumínico.

La obra permitió optimizar las condiciones del predio y fortalecer un espacio destinado a prácticas deportivas y actividades sociales. Las tareas contemplaron la instalación de 16 proyectores LED de 400 W, además de otros componentes necesarios para el funcionamiento del sistema.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el vicepresidente de la Empresa y ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso; el presidente del Club Tiro Federal de Chajarí, José María Smitarello; y el secretario de la institución, Martín Caprotti.

La iniciativa forma parte de la política de Responsabilidad Social Empresaria de Enersa, orientada a acompañar a instituciones deportivas y sociales de la provincia mediante obras que contribuyan al desarrollo local y al fortalecimiento comunitario.