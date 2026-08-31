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Lunes 31 de agosto de 2026
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Enersa renovó la iluminación del Museo Provincial de Bellas Artes en el marco de su centenario

Los trabajos mejoraron la seguridad eléctrica y pusieron en valor la arquitectura del histórico edificio de Paraná.
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Redacción 7Paginas

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La renovación permitió mejorar las condiciones eléctricas del museo, optimizar el uso de la energía y realzar durante la noche los principales elementos arquitectónicos de la fachada y el patio, respetando las características patrimoniales del inmueble.

Los trabajos incluyeron el cambio integral del cableado, la incorporación y adecuación de protecciones eléctricas, la instalación de luminarias ornamentales y la colocación de relojes temporizadores para programar los horarios de encendido y apagado, además de otros materiales y componentes eléctricos.

En el frente del edificio, la propuesta fue concebida para jerarquizar columnas, pilastras, arcos y el coronamiento mediante tecnología LED y una distribución que mejora su percepción nocturna, sin modificaciones sobre la estructura patrimonial.

La acción se realizó en articulación con la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Museos y Patrimonio de Entre Ríos, como parte de las actividades por el centenario de una institución dedicada a la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico entrerriano y nacional.

De esta manera, Enersa acompañó la celebración con una obra estratégica que combina seguridad eléctrica, eficiencia y valorización arquitectónica, contribuyendo a preservar y jerarquizar uno de los espacios culturales emblemáticos de la provincia.