Enersa renovó la iluminación del Museo Provincial de Bellas Artes en el marco de su centenario

La renovación permitió mejorar las condiciones eléctricas del museo, optimizar el uso de la energía y realzar durante la noche los principales elementos arquitectónicos de la fachada y el patio, respetando las características patrimoniales del inmueble.

Los trabajos incluyeron el cambio integral del cableado, la incorporación y adecuación de protecciones eléctricas, la instalación de luminarias ornamentales y la colocación de relojes temporizadores para programar los horarios de encendido y apagado, además de otros materiales y componentes eléctricos.

En el frente del edificio, la propuesta fue concebida para jerarquizar columnas, pilastras, arcos y el coronamiento mediante tecnología LED y una distribución que mejora su percepción nocturna, sin modificaciones sobre la estructura patrimonial.

La acción se realizó en articulación con la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Museos y Patrimonio de Entre Ríos, como parte de las actividades por el centenario de una institución dedicada a la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico entrerriano y nacional.

De esta manera, Enersa acompañó la celebración con una obra estratégica que combina seguridad eléctrica, eficiencia y valorización arquitectónica, contribuyendo a preservar y jerarquizar uno de los espacios culturales emblemáticos de la provincia.