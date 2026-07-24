Enersa supervisó obras y concretó nuevos aportes a instituciones de Victoria

Enersa desarrolló una agenda institucional en Victoria, donde supervisó obras destinadas a fortalecer la infraestructura eléctrica de la ciudad, formalizó nuevos convenios de donación con entidades deportivas y recorrió instalaciones beneficiadas por aportes anteriores. Las actividades contaron con la participación del presidente de la empresa, Uriel Brupbacher; el concejal de Victoria, Gerardo Bruselario; el director del Hospital Dr. Fermín Salaberry, César Santos; además de autoridades locales y provinciales.

La recorrida incluyó el Hospital Dr. Fermín Salaberry y la Terminal de Ómnibus, donde se verificaron obras ejecutadas por Enersa para mejorar la infraestructura eléctrica y la calidad del servicio. Los trabajos contemplan tendidos subterráneos de media y baja tensión, nuevas cabinas, adecuaciones en subestaciones transformadoras de distribución y mejoras en las redes existentes, en el marco de una importante inversión que la empresa desarrolla en distintos sectores de Victoria.

En el Hospital Dr. Fermín Salaberry, las intervenciones permitirán responder al aumento de potencia requerido por la institución y mejorar el abastecimiento eléctrico del sector. En la Terminal de Ómnibus, se realizan trabajos de vinculación y montaje electromecánico, junto con nuevas salidas subterráneas de baja tensión destinadas a optimizar el servicio y retirar progresivamente los tendidos aéreos del acceso.

Posteriormente, en el Club Atlético Banfield, Enersa firmó convenios de donación con esa institución y con el Club Atlético Libertad. Los acuerdos contemplan la entrega de proyectores LED y materiales eléctricos destinados a modernizar los sistemas de iluminación de sus espacios deportivos.

En el caso de Banfield, los elementos serán utilizados para el recambio de la iluminación de la cancha de fútbol infantil ubicada en la sede de López Jordán y Güemes. La intervención permitirá mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad, además de favorecer un uso más eficiente de la energía.

Los nuevos convenios se suman a los aportes formalizados durante el año pasado con los clubes Atlético Huracán y Newell’s Old Boys. En conjunto, las donaciones destinadas a las cuatro instituciones representan una fuerte inversión social.

“Para nosotros es importante estar, es una decisión también del gobernador Rogelio Frigerio: estar presente en estos lugares como parte de la empresa, colaborando con lo que tenemos, en este caso luminaria y en algunos casos cableado, porque de nada nos sirve colocar la luminaria si el tendido interno tiene algún defecto que las termine dañando. Tratamos de dejar en condiciones estas instituciones para que puedan seguir con su prestación de servicio y conteniendo fundamentalmente a los gurises”, expresó Brupbacher.

Finalmente, las autoridades visitaron los clubes Atlético Huracán y Newell’s Old Boys para observar las mejoras realizadas con los materiales entregados previamente por la empresa