Enersa trabaja en Puerto Sánchez para regularizar las conexiones eléctricas

El programa lleva tres meses en funcionamiento y ya se recuperaron más de 350 usuarios en la capital provincial. En este sentido, Enersa realiza un trabajo exhaustivo relevando dominios y detectando potenciales suministros a normalizar. Además, la Empresa desarrolla una tarea de concientización social para que los usuarios y sus familias comprendan la importancia de contar con un suministro eléctrico normalizado y los riesgos que implica una conexión eléctrica precaria.

En el caso de Puerto Sánchez, fueron los propios vecinos y dueños de comedores quienes compraron los pilares y realizaron los trámites a la espera de las conexiones para que tengan su suministro regularizado con llave térmica y disyuntor.

Al respecto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, remarcó que “a la gente le costaba solicitar el servicio por la cantidad de requisitos que se le pedía. En este sentido, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Paraná, el IAPV y el EPRE, se resolvieron cuestiones burocráticas, se simplificaron los trámites previos a la conexión del servicio y se tomaron las medidas pertinentes para agilizar las solicitudes. Hoy el 90% de los usuarios de Puerto Sánchez, que son una importante vidriera gastronómica para Paraná, ya tiene su suministro regularizado, y el 10% restante está siendo relevado por los equipos de Enersa”.

¿Cuáles son los riesgos de las conexiones eléctricas precarias?

Si son clandestinas, constituyen un delito penado por Ley.

Atentan contra la seguridad personal de quienes las realizan (con riesgo de electrocución y/o incendios).

Dato importante: Según los Bomberos de Paraná, el 80% de los incendios en la capital provincial son ocasionados por este tipo de conexiones