Enersa y el IAPV firmaron un convenio para fortalecer la gestión de viviendas sociales

El convenio establece que Enersa brindará al IAPV datos sobre consumos eléctricos en casos de presuntas irregularidades, respetando la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática.

Participaron por Enersa su presidente, Uriel Brupbacher, junto al gerente de Sector de Asuntos Estratégicos, Eduardo Asueta; y por el IAPV, su titular, Manuel Schönhals, acompañado por el vocal, Aníbal Steren.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso conjunto de ambas instituciones y del Gobierno de Entre Ríos de trabajar con transparencia y eficiencia, garantizando que las viviendas sociales cumplan su propósito de brindar soluciones habitacionales a las familias entrerrianas que más lo necesitan.