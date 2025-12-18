Enersa y Turismo impulsan la movilidad sustentable con cargadores eléctricos en hoteles y termas de Entre Ríos

Los acuerdos fueron rubricados por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; y representantes de los establecimientos participantes. A través de esta iniciativa, Enersa entregará los equipos que serán instalados en distintos puntos estratégicos del territorio entrerriano, ampliando la red provincial de carga eléctrica y mejorando los servicios tanto para turistas como para residentes.

Al referirse a la iniciativa, Brupbacher destacó la importancia de anticiparse a los cambios que se vienen en materia de transporte: “Para los usuarios y, especialmente, para quienes realizan viajes por ruta, contar con puntos de carga resulta fundamental por lo que se viene en materia de movilidad eléctrica”.

Por su parte, el secretario de Turismo, Jorge Satto, subrayó el alcance del convenio tripartito y señaló que la propuesta “representa un avance significativo” para la provincia, alineado con una tendencia internacional que impulsa el uso de energía eléctrica en los sistemas de movilidad y el desarrollo de destinos turísticos más sostenibles.

En esta primera etapa, la iniciativa alcanza a establecimientos ubicados en puntos clave del corredor turístico provincial, entre ellos el Hotel Sol de Victoria, Hotel Hathor de Concordia, Hotel Howard Johnson de Paraná, Termas de Concepción del Uruguay y Termas de Gualeguaychú. Además, se prevé la incorporación de nuevos espacios, como el Hotel Arena Resort de Federación, entre otros.

Durante la firma de los convenios, se remarcó que la incorporación de cargadores eléctricos responde a nuevas demandas del turismo moderno, sumándose a los servicios que influyen de manera creciente en la elección de destinos, especialmente durante las temporadas altas y en el marco de grandes eventos.

Prensa Enersa