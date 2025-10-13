Enfrentamiento entre delincuentes en Concordia terminó con un herido de bala y un prófugo

Según informó Concordia policiales, la víctima fue identificada como Leonardo Viera, un individuo conocido por sus reiteradas intervenciones en causas delictivas. Según las primeras investigaciones, el ataque se habría originado a partir de un conflicto de vieja data con el agresor, quien se desplazaba en motocicleta y efectuó varios disparos antes de darse a la fuga.

Ante lo ocurrido, el personal de la Comisaría Cuarta inició de inmediato una rápida investigación bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, logrando identificar al presunto autor como Diego Antonio López, también con antecedentes por distintos delitos.

En horas de la noche, y por orden del juez de Garantías Francisco Ledesma, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle La Paz y República Argentina, en el barrio Llamarada, donde se buscaban elementos de interés para la causa. Sin embargo, al momento del procedimiento López no se encontraba en el domicilio, por lo que se emitió un pedido de captura y detención que continúa vigente.

Mientras tanto, Viera permanece internado bajo observación médica, fuera de peligro, mientras la policía mantiene diversas líneas de trabajo para dar con el paradero del agresor y esclarecer totalmente el violento enfrentamiento.