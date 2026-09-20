Enfrentamiento entre menores en Concordia: secuestraron armas de fuego, pero no hubo detenidos

Personal de Comisaría Primera de Concordia llevó adelante este domingo por la tarde un allanamiento en el marco de una investigación iniciada a raíz de un enfrentamiento entre menores ocurrido en el barrio Ex Aeroclub.

El procedimiento fue ordenado por la jueza Dra. María Moulins y se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Perú y Pueyrredón.

Durante el operativo, los efectivos obtuvieron resultado positivo y procedieron al secuestro de distintos elementos relacionados con la investigación.

Entre lo incautado se encuentra una pistola calibre .22 largo, marca Phoenix Arms, de color cromado, además de dos cartuchos calibre .32, una caja que contenía 27 cartuchos calibre .22 y dos almacenes cargadores.

Pese al resultado del procedimiento y al estar vigente la nueva ley penal que baja la edad de imputabilidad a los menores de edad, no se informó sobre personas detenidas en el marco de esta intervención.

De las actuaciones tomó conocimiento el Dr. Mario Figueroa, quien quedó al tanto de las diligencias realizadas por el personal policial.