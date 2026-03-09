Enriquecimiento ilícito: este martes comienzan las audiencias de remisión a juicio contra Urribarri, la fiscalía pidió casi 6 años de cárcel

Las audiencias, solicitadas por el Ministerio Público Fiscal en 2023, se desarrollarán en el Salón de Audiencias Nº1 de los Tribunales de Paraná y están programadas para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo de 2026, además de varias jornadas en abril: 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30, todas a partir de las 9 de la mañana.

En esta causa, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de 5 años y 6 meses de prisión para Urribarri por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La investigación sostiene que el exmandatario no pudo justificar un incremento patrimonial estimado en unos 7 millones de dólares.

En el expediente también fue imputado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, quien habría participado en las maniobras investigadas y para quien la Fiscalía pidió una condena de 5 años de prisión efectiva. La empresa fue contratista del Estado entrerriano durante los años del urribarrismo.

Inicialmente también estaba imputado Rubén Ángel Martínez, un jubilado de más de 70 años, acusado de haber colaborado en las maniobras investigadas. Sin embargo, en mayo de 2024 quedó fuera del juicio oral luego de que el juez Julián Vergara homologara un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el plazo de tres años.

Según la acusación fiscal, Martínez habría adquirido en 2011 un vehículo a su nombre que luego fue utilizado por familiares del exgobernador, además de facilitar el ingreso al país de obras de arte provenientes de Europa que habrían tenido como destino el patrimonio de la familia Urribarri.

El acuerdo judicial estableció el pago de una multa y distintas reparaciones económicas, entre ellas donaciones al Hospital San Roque y aportes a una institución de bien público designada por la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial.

La causa por enriquecimiento ilícito es el tercer frente judicial relevante para el exgobernador entrerriano. Urribarri ya fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción y además enfrenta otra investigación por presuntas coimas, en la que la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de cárcel.

Con información de Entre Ríos Ahora

Redacción de 7Paginas