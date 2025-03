Enriquecimiento ilícito: peritaran celulares del socio de Kueider y de una abogada

Claves de la investigación

El teléfono de Crucitta fue secuestrado a mediados de diciembre, durante un allanamiento en su estudio jurídico ubicado en Combate de los Pozos 162, a escasas cuadras del Congreso de la Nación. Ese domicilio fue registrado como sede de la empresa ICELER SA, dedicada a servicios de comunicación audiovisual y tecnologías de la información, así como de Peninsular Sudamericana SAS. Ambas firmas están bajo la lupa en el marco de la investigación.

Por su parte, González salió a la luz luego de que se descubriera que la camioneta Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, utilizada por Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, para cruzar la frontera, estaba a su nombre. El vehículo, valuado en alrededor de USD 40.000, fue adquirido el 9 de junio de 2021 y cedido al ex senador y a su empleada para su uso personal.

Además de la estrecha amistad que mantenían, Kueider y González fueron socios en Betail SA, una empresa que está siendo investigada por la compra de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, ubicado en Santiago del Estero 511, Paraná. Aunque la defensa de Kueider sostiene que dichos inmuebles pertenecen a un particular y no a la empresa, los documentos secuestrados generan dudas al respecto.

González también figura como presidente de NEOPOP SA, una agencia de promotoras publicitarias constituida en 2019, y como titular de la Arrocera Los Colonos, empresa creada en 2010 junto a Crucitta. A raíz del escándalo, se ordenaron múltiples allanamientos en los domicilios de González, pero este decidió presentarse voluntariamente en la Fiscalía de Entre Ríos para entregar su teléfono y designar como abogado defensor al penalista Oscar Bacigalupe.

La importancia de los teléfonos

La apertura de los dispositivos se llevará a cabo en el Laboratorio Forense Digital del Departamento Técnico del Cibercrimen, ubicado en Cavia al 3300. Aunque la defensa de González asegura que “los chats están, no se borró nada, pero no van a encontrar nada relevante para la causa”, la Fiscalía considera que el análisis podría aportar información valiosa, ya que la Justicia de Paraguay no logró secuestrar los teléfonos de Kueider ni de su secretaria.

Disputa por la competencia judicial

Mientras tanto, la causa por enriquecimiento ilícito contra Kueider en Entre Ríos está atravesando un conflicto jurisdiccional. El juez de Concordia, Edwin Ives Bastián, debe resolver si mantiene la competencia en la provincia o la traslada al fuero federal, bajo la órbita de la jueza Sandra Arroyo Salgado, donde se investiga otra causa contra el ex senador. La disputa podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.

El origen de la causa en Entre Ríos data de junio del año pasado, tras la denuncia de un vecino de Concordia, Eliseo Blanco, motivada por una publicación del sitio El Disenso. Además de las propiedades y sociedades comerciales de Kueider, también se analizan sus numerosos viajes al extranjero, la mayoría de ellos hacia Uruguay.

La jueza Arroyo Salgado también investiga a Kueider por una denuncia del periodista Christian Sanz, en la que se cuestiona su patrimonio y posibles vínculos con presuntos sobornos pagados por la empresa Securitas a funcionarios públicos de Entre Ríos, entre los cuales se menciona al ex gobernador Gustavo Bordet, jefe político de Kueider.

La causa sigue avanzando y se espera que el peritaje de los teléfonos aporte nuevas pistas en una trama de presuntas irregularidades que mantiene en vilo a la opinión pública.

Con datos de Infobae

Redacción de 7Paginas