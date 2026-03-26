Enriquecimiento ilícito: Revés judicial para Urribarri tras el rechazo de casi todos sus planteos defensivos

En una jornada clave para la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Armando Cardona Herreros, la justicia entrerriana dio un paso decisivo hacia la concreción del juicio oral. Este miércoles, el juez de Garantías Mariano Budasoff rechazó la gran mayoría de las nulidades y excepciones planteadas por las defensas, ratificando la validez de la investigación penal.

Tras un extenso cuarto intermedio, el magistrado refutó los argumentos de los abogados Miguel Cullen (por Urribarri), José Velázquez e Ignacio Díaz (por Cardona Herreros), quienes buscaban frenar el proceso alegando desde la extinción de la acción penal hasta la violación de plazos razonables.

Los puntos clave del rechazo judicial

El Juez Budasoff fue contundente al analizar los reclamos de los imputados, desglosando cada punto de la siguiente manera:

No hubo prescripción: Las defensas sostuvieron que la acción penal estaba extinguida. Sin embargo, el juez recordó que la investigación se suspendió legalmente mientras Urribarri se desempeñó como funcionario público (Gobernador, Diputado y Embajador), un criterio que ya ha sido ratificado en instancias superiores.

Plazos Razonables: Ante la queja de que la causa lleva 11 años abierta, Budasoff señaló la «complejidad de la causa» como motivo válido para la extensión del tiempo. Además, remarcó que ni Urribarri ni Cardona sufrieron restricciones a su libertad durante el proceso, por lo que su derecho a defensa no se vio vulnerado.

Doble juzgamiento (Non bis in ídem): Los abogados del empresario Cardona Herreros argumentaron que su cliente ya está siendo juzgado por los mismos hechos en la «causa coimas». El juez rechazó el planteo afirmando que, si bien los hechos son potencialmente complementarios, son «jurídicamente autónomos».

Validez de las pericias informáticas: La defensa intentó anular las pruebas extraídas de dispositivos electrónicos alegando que fueron realizadas por bioingenieros y no por ingenieros informáticos. El juez desestimó este argumento «rígido», validando la idoneidad profesional de los expertos y los protocolos de recolección de evidencia del Ministerio Público Fiscal.

La Causa: 7 millones de dólares bajo la lupa

La fiscalía, representada por Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, sostiene que Sergio Urribarri no puede justificar un aumento patrimonial de 7 millones de dólares. En esta maniobra habría sido fundamental la participación de Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales SA, una de las principales contratistas del Estado durante las gestiones urribarristas.

Cabe recordar que los fiscales ya han solicitado las siguientes penas:

Sergio Urribarri: 5 años y 6 meses de prisión.

Diego Armando Cardona Herreros: 5 años de prisión efectiva.

Lo que sigue

Este jueves se reanudará la audiencia para resolver los dos últimos planteos pendientes. Una vez finalizada esta etapa intermedia, el juez deberá decidir formalmente la elevación a juicio oral, instancia donde se ventilarán todas las pruebas y se dictará sentencia definitiva.

Urribarri, quien ya cuenta con una condena previa de 8 años de cárcel por el «Megajuicio», enfrenta ahora un horizonte judicial cada vez más cercado por el avance de las causas en su contra.

Con información de Analisis