Enriquecimiento indebido: el detalle del patrimonio no justificado de Sergio Urribarri año por año

El peritaje, suscripto por Stepanic, Pouey y Dumé, reconstruye la evolución patrimonial de Urribarri entre los años 2008 y 2012, y revela un patrón reiterado: gastos muy superiores a los ingresos formales, uso de personas interpuestas, compras de bienes de lujo, viajes al exterior y movimientos millonarios en moneda extranjera.

Año 2008: el inicio del esquema

Durante 2008, Urribarri declaró ingresos por $164.923,13, provenientes de salarios y disponibilidades previas. Sin embargo, las erogaciones superaron ampliamente esa cifra.

Según la pericia, el monto no justificado ascendió a:

$108.538,81

USD 469.300

Ese año se destaca el inicio de la compra de un departamento en el complejo Zencity de Puerto Madero, con pagos por USD 433.950, operación firmada por Diego Armando Cardona Herreros, señalado como presunta persona interpuesta. También se registró la compra de pasajes aéreos internacionales por más de USD 35.000.

Año 2009: consumos de lujo y viajes

En 2009, los ingresos declarados fueron de $168.920,86, pero nuevamente los gastos superaron largamente ese monto.

El resultado no justificado fue de:

$499.138,53

USD 302.100

Se registraron pagos de nuevas cuotas del inmueble en Zencity por USD 294.550, la compra de un reloj Rolex, viajes internacionales facturados a nombre de terceros, consumos en hoteles de alta gama y movimientos financieros sin respaldo por más de $268.000.

Año 2010: expansión del gasto en el exterior

Para 2010, Urribarri declaró ingresos por $146.525,67, pero la pericia detectó nuevamente erogaciones sin sustento suficiente.

El monto no justificado ascendió a:

$550.935,44

USD 371.463,80

Ese año se realizaron nuevos pagos por el departamento en Zencity por USD 212.000, además de múltiples viajes a Europa (Atenas, París, Roma y España), contratados a través de agencias del exterior. También se registraron movimientos financieros por $352.756 y USD 67.210.

Año 2011: salto patrimonial significativo

El año 2011 muestra uno de los mayores incrementos patrimoniales no justificados detectados por los peritos.

El resultado fue de:

$482.815,97

USD 2.461.639,80

€16.300

Ese período incluye la cancelación total del inmueble en Zencity por USD 286.500, la compra de un vehículo Ford Focus registrado a nombre de un tercero, la adquisición de obras de arte en Europa, viajes internacionales reiterados y movimientos financieros superiores a USD 2,1 millones.

Año 2012: el pico del enriquecimiento no explicado

En 2012, si bien Urribarri declaró ingresos elevados —incluyendo la venta de derechos económicos del futbolista Bruno Urribarri—, la pericia concluyó que una parte sustancial del dinero no pudo ser justificada.

El resultado no explicado fue de:

$1.643.119,64

USD 3.582.601,09

Ese año se registraron viajes a Brasil, Miami, Nueva York y Cancún, compras de vinos de alta gama, tecnología, gastos de logística, bienes y servicios facturados a nombre de Cardona Herreros y movimientos financieros por más de USD 3,4 millones.

Un patrón reiterado

Los peritos concluyen que, a lo largo de los años analizados, se repite un mismo esquema:

Gastos superiores a los ingresos declarados

Uso sistemático de interpósitas personas

Bienes registrables a nombre de terceros

Importantes movimientos en moneda extranjera

Consumos de alto nivel económico sin respaldo documental

Estos elementos, según supo 7Paginas, conforman la base probatoria de la acusación por enriquecimiento indebido, una causa que vuelve a poner al exgobernador entrerriano bajo la lupa judicial y con fuerte impacto político.