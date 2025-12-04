“Enseñarás a Volar”, el grupo de mujeres que construye esperanzas en los hogares más vulnerables de Federación

En este marco, Eva Canteros y Silvia Angelino visitaron los estudios de Radio UNO Federación, donde participaron del programa Entre Líneas para promocionar un importante evento solidario que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 19:30 horas en el Hotel Arenas Resort. La actividad será organizada por estudiantes de la carrera de Coaching del ITC de Rosario, quienes presentarán su trabajo final con una charla motivacional titulada “Víctimas o protagonistas de nuestra vida”. La entrada será libre y gratuita, y se solicitará una colaboración voluntaria destinada a la ONG.

El objetivo principal del evento es recaudar fondos para continuar una obra clave para la institución: la sala de elaboración de alimentos, un espacio destinado a la producción de dulces, panificados y conservas, que también funcionará como aula-taller de capacitación para futuros microemprendimientos barriales. “Es un proyecto que siempre tuvimos, pero que hasta ahora no contábamos con las condiciones necesarias para poder comercializar nuestros productos”, explicó Silvia.

Una obra levantada a pulmón

La construcción de la sala avanza gracias al esfuerzo comunitario. Todo comenzó con la donación de 200 bolsas de cemento obtenidas a través de un proyecto seleccionado por una fundación. Luego se sumaron rifas, ventas solidarias organizadas por las madres, aportes privados y proyectos presentados a distintos organismos. Entre los apoyos más importantes, se destaca la donación de toda la tirantería para el techo por parte del empresario local Leandro Silvestri, lo que permitió hoy contar con paredes levantadas, techo y aberturas colocadas.

Además, la institución firmó un convenio con la Facultad de Ciencias de la Alimentación de Concordia, cuyas profesionales asesoran técnicamente sobre normas de higiene y seguridad para que la sala cumpla con todos los requisitos sanitarios.

Un proyecto que creció junto al barrio

“Enseñarás a Volar” nació humildemente en una casita de madera, con un solo taller de comunicación. Con el paso del tiempo se fueron sumando actividades hasta conformar hoy un espacio con múltiples propuestas: talleres de arte, cocina, vida saludable, carpintería y un taller destinado a las madres, incorporado tras advertir que no solo los niños necesitaban contención.

El taller de carpintería es uno de los más significativos. Allí, chicos y chicas aprenden a trabajar la madera, fabrican bancos, fruteras y distintos objetos que luego llevan a sus hogares o incluso venden, aprendiendo el valor del trabajo, la perseverancia y la responsabilidad. “Un chico dijo una vez que prefería vender el banquito que había hecho para poder comprarse zapatillas para una fiesta. Ahí entendés que el trabajo empieza a tener un verdadero sentido”, relató Eva.

El taller de madres, en tanto, se transformó en un verdadero espacio de crecimiento personal. Mujeres que nunca habían cosido hoy saben manejar máquinas, hacer acolchados, cortinas y prendas. “Se sienten útiles, valoradas, y eso les cambia la vida”, expresó Silvia.

Huellas que emocionan

A lo largo de su historia, la ONG también protagonizó hechos de profundo contenido simbólico. En 2012, un caballito de madera realizado por los chicos fue subastado en Buenos Aires y resultó el más cotizado, destinándose lo recaudado a niños con enfermedades oncológicas. Tiempo después, otro caballito, pintado con las manos de los chicos del barrio y con la frase “Nuestras manos por la paz”, llegó nada menos que a manos del Papa Francisco.

“Que los chicos sientan que hicieron algo por la felicidad de otros no tiene precio”, coincidieron las entrevistadas.

Amor en acción

Actualmente, la asociación no recibe sueldos ni subsidios permanentes del Estado. Se sostiene gracias a proyectos, donaciones, padrinos y el acompañamiento constante de la comunidad. “Nosotras somos la cara visible, pero detrás hay mucha gente que nos sostiene”, remarcaron.

“Enseñarás a Volar es amor en acción”, definieron. Y no es solo una frase: los chicos crecen, forman sus familias, regresan al barrio y siguen llamando “seño” a quienes los acompañaron desde pequeños. “Una nena una vez me dijo: ‘Gracias por enseñarme quién soy hoy’. Eso paga todo”, expresó Eva emocionada.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la página de Facebook “Enseñarás a Volar”, o acercándose al evento de este viernes, donde además se realizará una muestra y venta de trabajos confeccionados por las madres.

Una historia de compromiso silencioso, de lucha constante y de amor genuino que, desde los barrios más humildes de Federación, sigue sembrando esperanza todos los días.