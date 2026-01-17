7PAGINAS

Sábado 17 de enero de 2026
Ente del Carnaval en Federación: “Este es un paso importante para reconocer el esfuerzo de las comparsas”, dijo el intendente Bravo

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, destacó la decisión de avanzar hacia un nuevo esquema organizativo del Carnaval, a partir de la creación del Ente del Carnaval, que permitirá que las comparsas asuman un rol central en la organización de los Carnavales Federaenses 2026. La medida fue definida como un paso fundamental para poner en valor el enorme trabajo que, año tras año, realizan las comparas, protagonistas indiscutidas de una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.
Redacción 7Paginas

“Las comparsas sostienen el Carnaval con trabajo, compromiso y pasión. Reconocer ese esfuerzo y darles el lugar que corresponde es una decisión necesaria”, expresó el jefe comunal, al referirse a este nuevo modelo que busca fortalecer y jerarquizar la fiesta popular.

En ese marco, Bravo aclaró que el Municipio continuará siendo parte activa del evento, acompañando a las comparsas en el armado del predio, brindando asistencia en materia de salud, recursos humanos y logística general, además de llevar adelante la promoción turística y la fiscalización de la competencia, garantizando transparencia y una adecuada organización.

Asimismo, el intendente remarcó que este nuevo camino reconoce el protagonismo de las comparsas en la organización integral del Carnaval, un rol que asumen con responsabilidad y que merece ser destacado y respaldado institucionalmente.

Por otra parte, Ricardo Bravo subrayó la importancia del Carnaval como motor turístico para Federación. “El Carnaval garantiza agenda y movimiento en meses clave, junto a las termas, el lago y nuestros atractivos naturales. Por eso es imprescindible que el sector turístico acompañe estas instancias”, afirmó.

“Cuando hablamos de sector turístico hablamos de hoteles, gastronomía, empresarios y prestadores de servicios. El Carnaval es identidad, es cultura, es trabajo y es turismo. Fortalecerlo es una responsabilidad compartida”, concluyó el intendente.

Con esta iniciativa, Federación apuesta a consolidar su Carnaval como un evento de referencia en la región, reconociendo el esfuerzo de las comparsas y potenciando su impacto cultural y turístico, pero a la vez que este evento cultural se vuelva autosustentable.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas