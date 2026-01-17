Ente del Carnaval en Federación: “Este es un paso importante para reconocer el esfuerzo de las comparsas”, dijo el intendente Bravo

“Las comparsas sostienen el Carnaval con trabajo, compromiso y pasión. Reconocer ese esfuerzo y darles el lugar que corresponde es una decisión necesaria”, expresó el jefe comunal, al referirse a este nuevo modelo que busca fortalecer y jerarquizar la fiesta popular.

En ese marco, Bravo aclaró que el Municipio continuará siendo parte activa del evento, acompañando a las comparsas en el armado del predio, brindando asistencia en materia de salud, recursos humanos y logística general, además de llevar adelante la promoción turística y la fiscalización de la competencia, garantizando transparencia y una adecuada organización.

Asimismo, el intendente remarcó que este nuevo camino reconoce el protagonismo de las comparsas en la organización integral del Carnaval, un rol que asumen con responsabilidad y que merece ser destacado y respaldado institucionalmente.

Por otra parte, Ricardo Bravo subrayó la importancia del Carnaval como motor turístico para Federación. “El Carnaval garantiza agenda y movimiento en meses clave, junto a las termas, el lago y nuestros atractivos naturales. Por eso es imprescindible que el sector turístico acompañe estas instancias”, afirmó.

“Cuando hablamos de sector turístico hablamos de hoteles, gastronomía, empresarios y prestadores de servicios. El Carnaval es identidad, es cultura, es trabajo y es turismo. Fortalecerlo es una responsabilidad compartida”, concluyó el intendente.

Con esta iniciativa, Federación apuesta a consolidar su Carnaval como un evento de referencia en la región, reconociendo el esfuerzo de las comparsas y potenciando su impacto cultural y turístico, pero a la vez que este evento cultural se vuelva autosustentable.

