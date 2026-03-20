Entra en vigencia el nuevo esquema de recolección de residuos en Concordia: piden a los vecinos de Concordia respetar los días y horarios

La medida tiene como objetivo mejorar la prestación de un servicio esencial y dar respuesta a una problemática que se ha profundizado en los últimos años. En ese sentido, desde el municipio remarcaron la importancia del compromiso de los vecinos para respetar los días y horarios establecidos, a fin de reducir riesgos sanitarios, evitar la proliferación de microbasurales y disminuir focos de contaminación.

El nuevo esquema establece la siguiente organización por zonas:

Zona 1: comprendida entre Avenida Yuquerí, Ayuí Oeste, Monseñor Tavella e Italia. Recolección lunes, miércoles y viernes a las 6 horas.

Zona 2: entre Paula Albarracín de Sarmiento, Italia, Monseñor Tavella y Arturo Illia. Recolección martes, jueves y sábados a las 6 horas.

Zona 3: delimitada por Virgen de Fátima, Solari, Italia, Paula Albarracín de Sarmiento y Arturo Illia. Recolección lunes, miércoles y viernes a las 6 horas.

Zona 4: entre Presidente Illia, Monseñor Tavella, Ayuí Oeste, Pampa Soler, Las Palmeras, San Juan y Avenida Eva Perón. Recolección lunes, miércoles y viernes a las 16 horas.

Zona 5: comprendida entre Presidente Illia, Jorge Odiard, San Lorenzo Oeste/Presidente Frondizi, Moulins y Virgen de Fátima. Recolección martes, jueves y sábados a las 6 horas.

Zona 6: entre Jorge Odiard, Arturo Illia, Humberto Primero y San Lorenzo Oeste. Recolección lunes, miércoles y viernes a las 16 horas.

Zona 7: delimitada por Humberto Primero, Presidente Illia, Avenida Eva Perón y San Lorenzo Oeste. Recolección martes, jueves y sábados a las 16 horas.

Zona 8: comprendida entre Avenida Eva Perón, Capuchinos, Belgrano, Lamadrid y San Lorenzo Oeste. Recolección martes, jueves y sábados a las 16 horas.

Desde el municipio aclararon a 7Paginas, que aquellas zonas que no están incluidas en este nuevo esquema continuarán con sus días y horarios habituales de recolección.

Finalmente, se insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana para garantizar el éxito del sistema y mejorar la calidad ambiental en toda la ciudad.