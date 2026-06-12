Entre domingo y lunes, se juega el petit torneo en Concordia

La actividad arrancará este domingo en Cancha de Libertad, donde desde las15.30 horas jugarán La Bianca vs. Alberdi, mientras que el lunes en el Estadio de Concordia, también a las 15.30 horas, será el turno de Salto Grande ante Comunicaciones.

Tanto La Bianca como Salto Grande tendrán ventaja deportiva y con el empate ya pasarán a jugar la final. Y hablando de ella no se sabe aún si se jugará entre semana o el otro domingo, porque ya se tiene decidido en la Liga cortar el fútbol local por el tema del Mundial.

Recordemos que La Bianca le arrebató el segundo lugar a Salto Grande en la última fecha del campeonato, ya que el equipo hidroeléctrico perdió ante Santa María cuando con un empate conservaba el segundo lugar. Así, al quedar iguales en las posiciones el Tricolor se impuso por diferencia de goles y terminó como escolta del Campeón Libertad.

Sin querer comentar sólo para vender ambos partidos, sinceramente hay que decir que los cuatro equipos han cumplido una gran campaña en el campeonato. Todos con altibajos, por supuesto porque siempre los hay, pero con planteles ambiciosos y con ganas de un protagonismo que sin duda han conseguido. Por ello, más allá de la ventaja deportiva, cualquiera de los cuatro está más que habilitado para pasar a la Gran Final. Además, es obvio que siempre fue peligroso salir a empatar un partido, porque un 0-1 en contra ya te deja afuera. Entonces para todos la obligación es ganar y ello hace aún más atractivo cada choque.

PROGRAMACIÓN PETIT TORNEO

DOMINGO 14 DE JUNIO

Cancha de Libertad

15.30hs: La Bianca vs. Alberdi.

LUNES 15 DE JUNIO

Estadio Ciudad de Concordia

15.30hs: Salto Grande vs. Comunicaciones.

LA B JUEGA PENDIENTES

La Liga también ha determinado que este fin de semana se jueguen los partidos pendientes de la fecha 11 del Apertura de Primera División B. Los mismos habían sido programados para el día sábado pasado, pero el corte general de agua anunciado para toda la ciudad, hizo que la Liga suspenda toda actividad ante la falta de ese vital elemento en las canchas. Entonces, esos equipos saldrán a la cancha este fin de semana, con esta programación:

SABADO 13 DE JUNIO

Cancha de Santa María

15.45hs: Wanderer´s vs. San Martín.

Cancha de La Bianca

15.45hs: Las Heras vs. Unión.

DOMINGO 14 DE JUNIO

Cancha de Sarmiento

15.45hs: Monseñor Rosch vs. Sarmiento.

En Benito Legerén

15.45hs: Juventud Unida vs. Athletic Club.

Estadio Ciudad de Concordia

15.30hs: El Olimpo vs. Almirante Brown.

En la imagen, plantel del Club Salto Grande (Liga Concordiense de Fútbol).

Por Edgardo Perafan