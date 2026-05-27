Entre las chicas, domina El Olimpo

En su cancha de calle 25 de Mayo y Crisóstomo Gómez, El Olimpo venció 3 a 1 a Unión y es líder con puntaje ideal. Milagros Alanís, Nazarena Mella y Priscila Sandiano convirtieron los tantos de las «diositas». Samira Fernández la autora del gol para las de Villa Jardín.

En el Justo Gamboa, Santa María de Oro sacó adelante un partidazo y derrotó 3 a 2 a Defensores de La Constitución. Rocío Severo, Morena Pereyra y María Navarro anotaron para las «santas» mientras que Georgina Silvero y Lía Romero marcaron para las peques del «Consti».

En la ciudad satélite, Defensores de Nebel le ganó 3 a 0 a La Bianca. Belén Rougier, Jennifer Correa y Avril Ruiz, las conquistas para las de la «Ribera».

Por último en la cancha de Victoria, Ferrocarril y Estudiantes igualaron 2 a 2. Melina Ferreyra y Carolina Ruiz los goles de las «Ferroviarias» y Soledad Prette y Agustina González, los tantos de las «Guerreras del Verde».

La Liga Concordiense intenta fortalecer al Fútbol Femenino y en los clubes hay suficiente motivación como para hacer las cosas bien. Por ahora se están viendo buenos partidos, hay entusiasmo y se espera que ello continúe para que este deporte siga prendido en las chicas, que la llama siga encendida para que se fortalezca con el tiempo.

El Fútbol Femenino había arrancado con muy buen auge en su momento y hubo otros en los que se apagó, y entonces la Liga pretende ahora que reflorezca y que comience a transitar el camino deseado. Por suerte hay muchas chicas que entrenan todos los días buscando reafirmar su lugar en este deporte que era impensado, en otros momentos, sea jugado por chicas y que ahora a nivel mundial tiene una gran participación.

Por supuesto que el gran espejo es Europa, donde se arman equipos realmente muy pulidos y profesionales, y hace muy poco terminó la Champions Femenina. Aquí, a nivel nacional, el espejo es Boca Juniors que está teniendo una hegemonía realmente importante en estos últimos años transformándose, obviamente, en el rival a vencer.

No decimos que nuestro fútbol femenino debe alcanzar esa estatura, pero por lo menos intentar subir escalón tras escalón para parecerse al menos en crecimiento tanto futbolístico como institucional.

Los tiempos económicos no son los mejores, pero como ocurre entre los varones las chicas les ponen mucho entusiasmo a todo y juegan por amor al arte o por amor a la camiseta, cosa que siempre elogiamos.

En la imagen: formación de El Olimpo.

Por Edgardo Perafan