Entre medallas, sacrificio y abandono: la otra carrera que corren los atletas de Concordia

En una charla cargada de emociones, recuerdos y realidad deportiva, Greta repasó parte de su historia dentro del atletismo y también dejó al descubierto una problemática que desde hace años golpea silenciosamente a muchos deportistas de Concordia: la falta total de apoyo económico para quienes representan a la ciudad en competencias nacionales e internacionales.

La atleta del Team Deportes Villa Adela viene de lograr el subcampeonato entrerriano de Cross Country en la ciudad de Federal, consiguiendo además la clasificación al Campeonato Nacional que se disputará en Balcarce, provincia de Buenos Aires.

Pero la noticia que más duele no es la medalla ni la clasificación… sino que Greta probablemente no pueda estar presente en el Nacional por no contar con los recursos económicos necesarios para viajar.

Y no es un caso aislado.

La propia Ayelén Saucedo, flamante campeona entrerriana y conductora del programa, atraviesa exactamente la misma situación: ambas atletas de alto rendimiento, que entrenan todos los días, trabajan, estudian y dejan a Concordia representada en lo más alto del atletismo provincial y nacional, hoy no tienen respuestas ni acompañamiento por parte de quienes deberían apoyar el deporte de la ciudad.

Mientras tanto, los atletas siguen haciendo rifas, vendiendo números, organizando pollos o pidiendo ayuda para poder competir.

Hace pocos días el joven Lucas Miño también tuvo que recurrir a rifas para poder viajar al Iberoamericano de Lima, Perú, representando nada menos que a la Argentina. Tiempo atrás, Natanael Basualdo hacía lo mismo para poder comprarse zapatillas y continuar entrenando.

La pregunta es inevitable:

¿Hasta cuándo los deportistas de Concordia tendrán que mendigar ayuda para poder representar a su ciudad y al país?

Porque acá no se está hablando de caprichos, ni de paseos. Se habla de atletas que entrenan en doble turno, que resignan tiempo, familia, descanso y dinero propio para competir al máximo nivel.

Y mientras ellos se esfuerzan todos los días, desde la Dirección de Deportes pareciera que miran para otro lado.

Concordia históricamente fue cuna de grandes deportistas y ayudar con poco o mucho. Atletas que llevaron el nombre de la ciudad a campeonatos argentinos, sudamericanos e internacionales. Sin embargo, el apoyo para el alto rendimiento sigue siendo prácticamente inexistente.

Quizás ya sea momento de que quienes ocupan cargos públicos comiencen a trabajar seriamente en políticas deportivas reales y no solamente en actos, fotos o eventos recreativos.

Tal vez habría que empezar a debatir una ordenanza o ley municipal donde cada evento deportivo organizado dentro del ejido urbano aporte un pequeño porcentaje a un fondo de apoyo para atletas de alto rendimiento y no auydar a estos atletas y solo pensar en el bolsillo de cada organiado y tengo entendido que muchos de estos son solo mono tributista .

Porque mientras algunos eventos generan movimiento económico importante, los verdaderos representantes deportivos de la ciudad siguen viajando gracias al sacrificio propio y a la solidaridad de la gente.

Es triste ver cómo atletas clasificados a campeonatos nacionales o internacionales terminan bajándose simplemente porque no tienen dinero para un pasaje, una inscripción o un par de zapatillas.

Concordia no puede darse el lujo de perder talentos por abandono.

Ojalá esta vez alguien escuche.

Porque detrás de cada medalla hay esfuerzo, disciplina y sacrificio… pero también hay historias que merecen ser acompañadas y apoyadas.

Deportes Villa Adela seguirá visibilizando la realidad de nuestros atletas, acompañando no solamente sus triunfos, sino también las luchas que deben enfrentar fuera de las pistas.

Por Enrique Rodríguez – Deportes Villa Adela