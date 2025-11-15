Entre Ríos a la final de la copa de plata del Argentino de Selecciones Menores – Bariloche 2025

La competencia nacional por excelencia y proyección que se da cita nuevamente en San Carlos de Bariloche con lo mejor del handball formativo argentino, tiene otra vez el protagonismo entrerriano en una de las tantas definiciones que habrá en la última jornada.

Tras el vital triunfo en la última fecha de la zona ante el seleccionado local y en una cancha compleja, Entre Ríos superó a Lagos del Sur por 36 a 32 y por diferencia de goles se clasificó a la final de la copa de plata (tras empatar por sistema olímpico y diferencia de goles).

El combinado femenino no le encontró la vuelta a la cancha ni al rival y terminó en derrota su cierre de grupo ante Misiones, por 25 a 26. Ahora las chicas buscarán cerrar con resultado positivo en su último partido de la competencia, válido por el tercer/cuarto puesto de la copa de plata.

Los compromisos de cierre de torneo de nuestros seleccionados lamentablemente son cercanos de horarios y lejanos de locación. Desde las 11:10 nuestras chicas van por el podio plateado vs San Luis, en el gimnasio de la Universidad Nacional del Comahue. Mientras que a partir de las 11:20 los chicos definen el título plateado vs Misiones, en el gimnasio municipal Alberto Icarre.

Por Gustavo Cardoso

#VamosEntreRíos #VamosQueSePuede #EnLosNuestrosConfiamos