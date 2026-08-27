Entre Ríos activa beneficios para el turismo: alivio fiscal, subsidios energéticos y créditos de hasta $500 millones

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha desde este jueves el paquete de medidas destinado a sostener al sector turístico durante la temporada baja, reducir los costos de los prestadores e incentivar el turismo interno.

Los beneficios fueron anunciados días atrás por el gobernador Rogelio Frigerio y contemplan herramientas de alivio fiscal, energético y financiero para una actividad que atraviesa un escenario complejo debido a factores económicos y climáticos.

Durante una conferencia de prensa, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, brindó detalles sobre la implementación de las medidas y destacó la decisión de la gestión provincial de impulsar políticas que permitan sostener y generar empleo.

“El turismo se ha constituido a nivel mundial como uno de los principales generadores de empleo de las distintas cadenas que existen”, sostuvo Colello.

El funcionario reconoció que el contexto actual presenta dificultades para el sector, pero destacó que Entre Ríos cuenta con recursos naturales, culturales y humanos para enfrentar el escenario.

“La buena noticia que tenemos en Entre Ríos es que tenemos con qué afrontar estas dificultades”, afirmó.

Colello remarcó además la importancia del trabajo conjunto con el sector privado y señaló que las medidas buscan acompañar a los prestadores y, simultáneamente, promocionar a la provincia como destino turístico.

Un paquete pensado para sostener la actividad

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, señaló que la implementación de las medidas constituye el resultado de un proceso de planificación y de un modelo de trabajo transversal entre diferentes áreas del Gobierno provincial.

Satto explicó que la actividad atraviesa una pérdida de rentabilidad vinculada a factores económicos y a la diferencia entre las tarifas generales y los valores de los servicios de alojamiento.

Por su parte, la vicepresidenta del Emturer, Marcela Santamaría, quien representa al sector privado, brindó detalles sobre los beneficios y recordó que uno de los requisitos fundamentales para acceder a ellos es que los prestadores se encuentren homologados en el Emturer.

Cómo acceder a los beneficios

Desde el Gobierno provincial informaron que todo el proceso de inscripción es 100 por ciento digital.

Los prestadores pueden consultar las medidas, requisitos, instructivos y documentación necesaria en:

www.entrerios.gov.ar/beneficiosturismo

También pueden realizar los trámites a través de la plataforma Mi Entre Ríos, ingresando con usuario de ARCA o Mi Argentina.

Una vez dentro de la plataforma deberán seleccionar la opción “Iniciar trámite” y buscar “beneficio al turismo” o “subsidio al turismo”. Allí podrán completar el formulario, adjuntar la documentación requerida y realizar el seguimiento del trámite de manera online.

Reducción del 20% en Ingresos Brutos

Una de las principales medidas es el alivio fiscal para distintas actividades vinculadas al turismo.

Entre septiembre y diciembre de 2026, determinados prestadores podrán acceder a una reducción del 20% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El beneficio alcanza a:

Servicios de alojamiento.

Agencias de viajes.

Profesionales vinculados al turismo.

Centros termales.

Turismo aventura.

Parques temáticos.

Además, los establecimientos hoteleros continuarán accediendo al beneficio provincial sobre el Impuesto Inmobiliario Urbano, cuya magnitud está vinculada a la cantidad de trabajadores registrados.

A esto se suman los descuentos de ATER por 10% de pago anticipado y 15% por cumplimiento fiscal, lo que puede llevar la reducción total del tributo a entre 30% y 75%, según cada situación.

Sidecreer financiará el 50% de las estadías

Otra de las herramientas está destinada directamente a incentivar el turismo interno.

Desde el 1° de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2026, se pondrá en marcha un programa mediante la tarjeta Sidecreer que permitirá financiar el 50% del valor de las estadías, con un tope de $500.000 por usuario.

De ese monto, el turista podrá financiar hasta $250.000 en 12 cuotas sin interés.

El esquema establece además que el prestador recibirá el 100% del importe a los 35 días.

La gerenta general de Sidecreer, Gabriela Vergara, explicó que la inscripción de los comercios será rápida y podrá realizarse mediante el portal Mi Entre Ríos o a través de la aplicación de Sidecreer.

Créditos del CFI de hasta $500 millones

El paquete también incorpora herramientas de financiamiento para inversiones.

La línea de “Financiamiento Verde” del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinada al sector turístico tendrá una tasa fija del 21% durante el primer y segundo año.

A partir del tercer año se aplicará la tasa TAMAR más dos puntos.

Los créditos tendrán un plazo de hasta 60 meses, con un período de gracia de un año.

El monto máximo será de $500 millones, con garantía del Fondo de Garantía de Entre Ríos (FOGAER).

La herramienta apunta especialmente a proyectos de inversión y reconversión que permitan mejorar la eficiencia y competitividad de los establecimientos turísticos.

Subsidios para reducir el costo de la energía

El paquete provincial también contempla un beneficio específico para alojamientos y complejos termales privados.

Según explicó el coordinador de Programas Especiales y Tarifas de la Secretaría de Energía, Germán Rojas, el subsidio se aplicará de acuerdo con la categoría tarifaria.

El beneficio será del:

15% para usuarios categorizados como TG1.

8% para T2-2.

4% para T3-3.

La medida comenzará a aplicarse sobre los consumos correspondientes a septiembre, que serán facturados durante el mes siguiente.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, inicialmente habría alrededor de 650 alojamientos en condiciones de acceder al beneficio, con una inversión provincial estimada en $232 millones durante los cuatro meses de vigencia.

Una apuesta para atravesar la temporada baja

Con este conjunto de medidas, el Gobierno entrerriano busca dar respuesta a uno de los momentos más complejos para la actividad turística, combinando reducción de impuestos, asistencia sobre los costos energéticos, financiamiento para inversiones y estímulos destinados a atraer visitantes.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el objetivo no es solamente sostener a los prestadores durante los meses de menor movimiento, sino también fortalecer la actividad turística como generadora de empleo y actividad económica en las distintas localidades entrerrianas.

En ese escenario, los prestadores deberán cumplir con los requisitos establecidos y avanzar con la inscripción digital para comenzar a utilizar las distintas herramientas disponibles.

Con informacion de prensa provincia

Redaccion de 7Paginas