Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de Carnaval

El alto nivel de consultas y reservas concretadas confirma la fuerte expectativa que genera el fin de semana largo de Carnaval en todo el territorio provincial, consolidando a Entre Ríos como uno de los destinos más elegidos de la temporada estival.

Desde el organismo provincial recomendaron a quienes estén organizando su viaje realizar reservas únicamente en establecimientos habilitados y consultar la información oficial a través de los organismos de turismo de cada localidad, con el fin de evitar inconvenientes, situaciones irregulares o posibles estafas.

El carnaval, gran motor de atracción

Durante estos días, el carnaval será uno de los principales ejes de convocatoria, con celebraciones en 22 destinos bajo la consigna “22 modos de celebrar el carnaval”.

Gualeguaychú volverá a posicionarse como epicentro con el tradicional Entierro del Carnaval en los Corsos Matecito y tres noches consecutivas de desfile en la Fiesta Nacional del Carnaval del País. En tanto, ciudades como Gualeguay, Concordia, Hásenkamp, Victoria, Santa Elena, Concepción del Uruguay, Federación y Paraná, entre otras, desplegarán sus propuestas identitarias con comparsas, música y espectáculos para toda la familia.

Fiestas y festivales en toda la provincia

La agenda también incluirá eventos de gran convocatoria, como la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, que se desarrollará desde el jueves 12 hasta el lunes 16. Allí funcionará la Oficina Móvil de Turismo de Entre Ríos, reforzando las acciones de promoción y el contacto directo con los visitantes.

A su vez, habrá festivales culturales, gastronómicos y tradicionales en distintos puntos de la provincia: el Festival con Sabor a Pollo en Viale; Oro Verde Canta y Baila; la carrera nocturna de trail running y trekking Odissea Di Notte en Sauce Montrull; el Festival del Yeso en Hernandarias; la Fiesta de la Artesanía y la Gastronomía en Piedras Blancas y el Festival “Entre gustos y sabores” en La Paz.

Las microrregiones entrerrianas también sostienen una amplia oferta vinculada a la vendimia, las termas, las playas de río, las reservas naturales, el turismo rural y los circuitos históricos y culturales, ampliando las alternativas para quienes deseen extender su estadía y recorrer distintos destinos.

Con un 90% de ocupación confirmada y una agenda cargada de propuestas, Entre Ríos se prepara para vivir un fin de semana largo de Carnaval con intensa actividad turística y un fuerte impacto económico en toda la provincia.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas