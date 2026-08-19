Entre Ríos alcanzó su mejor producción agrícola de los últimos 25 años

La provincia de Entre Ríos cerró la campaña agrícola 2025/26 con un resultado histórico. De acuerdo con las estadísticas elaboradas por expertos del Sistema de Información Agrícola de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la producción de granos alcanzó las 10.025.570 toneladas, convirtiéndose en la mejor marca de los últimos 25 años.

El volumen producido representa un crecimiento del 20% respecto de la campaña anterior, lo que equivale a 1.702.225 toneladas adicionales.

Además, el registro superó en 1.208.155 toneladas, un 14%, al anterior récord de la serie histórica, correspondiente a la campaña 2023/24, cuando la producción entrerriana había llegado a 8.817.415 toneladas.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos y reflejan el fuerte desempeño alcanzado por el sector agrícola durante el último ciclo.

Más superficie sembrada

El informe señala que durante la campaña 2025/26 la superficie sembrada alcanzó 2,68 millones de hectáreas, lo que significó un incremento interanual del 10%.

En términos concretos, fueron 241.750 hectáreas más que en la campaña 2024/25.

Por su parte, la superficie agrícola llegó a 1,91 millones de hectáreas, con un crecimiento del 6%, equivalente a 113.350 hectáreas adicionales respecto del ciclo anterior.

El incremento de la superficie, acompañado por los resultados productivos, permitió que Entre Ríos alcanzara un volumen de cosecha que se ubica como el más alto de la serie histórica de los últimos 25 años.

Trigo, soja y maíz, protagonistas

En cuanto a la distribución de los cultivos, los denominados cultivos invernales, entre los que se encuentran trigo, lino y brassicáceas, representaron el 29% de la superficie sembrada, con 769.100 hectáreas.

Dentro de este grupo, el trigo tuvo una participación predominante, concentrando el 95% de la superficie destinada a los cultivos invernales.

Los cultivos estivales, que incluyen girasol, maíz, arroz, sorgo y soja, representaron el 71% de la superficie sembrada.

Dentro de este segmento se destacó particularmente la presencia de la soja y el maíz, que en conjunto concentraron el 93% de la superficie estival.

La soja representó el 64%, mientras que el maíz alcanzó el 29%.

El campo como motor de inversión y desarrollo

Al analizar los resultados, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el potencial productivo del sector agropecuario entrerriano y su impacto sobre la economía provincial.

“Los datos duros que proporcionó la Bolsa de Cereales revelan una vez más el potencial del agro. El campo y su industria suman a la economía de manera genuina; generando inversión y desarrollo”, afirmó.

Bernaudo también remarcó el rol que, según planteó, debe cumplir el Estado en el acompañamiento de la actividad privada mediante políticas públicas.

En ese sentido, mencionó el seguro multirriesgo agrícola para el maíz, anunciado recientemente por el gobernador Rogelio Frigerio, y el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

Según precisó el funcionario, el RINI ya alcanzó 156 empresas inscriptas, con compromisos de inversión que contemplan la generación de 2.560 puestos de trabajo en Entre Ríos.

Con más de 10 millones de toneladas producidas, una superficie sembrada que volvió a crecer y una participación destacada de los principales cultivos, la campaña 2025/26 dejó así un nuevo récord para la agricultura entrerriana y consolidó al sector agropecuario como uno de los principales motores de la actividad económica provincial.

Con informacion de prensa provincia

Redaccion de 7Paginas