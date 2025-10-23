Entre Ríos bajo alerta por fuertes tormentas: hay aviso naranja en siete departamentos

Según el organismo, el fenómeno ingresará desde la madrugada de este viernes, generando un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Se prevén lluvias abundantes, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 100 km/h en las zonas más afectadas.

Alerta amarilla para toda la provincia

El alerta amarilla rige para los 17 departamentos entrerrianos, desde la madrugada hasta la noche de este viernes. El SMN advierte que las tormentas podrán ser localmente fuertes, con acumulados de precipitación entre 40 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores.

Alerta naranja para siete departamentos

La alerta más intensa —de nivel naranja— se aplica especialmente a los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay, donde se esperan tormentas severas con acumulados entre 70 y 100 milímetros. En esas zonas no se descartan ráfagas intensas, granizo y una fuerte actividad eléctrica.

Cambios en las temperaturas

Además del mal tiempo, el sistema frontal traerá un descenso en las temperaturas. En la ciudad de Concordia, este jueves se espera una máxima cercana a los 31 grados, mientras que el viernes la mínima será de 19° y la máxima de 28°.

Región de Salto Grande

Para la región de Salto Grande, el pronóstico indica un 40% de probabilidad de tormentas durante la tarde de este jueves y cielo nublado por la noche.

El viernes, la inestabilidad se intensificará: se prevé un 70% de probabilidades de tormentas fuertes durante el día y un 100% durante la noche, con lluvias importantes y vientos del sector sur.

Fin de semana con mejoras progresivas

El sábado continuarán las lluvias durante la madrugada (70%) y la mañana (40%), aunque se espera una mejora gradual hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16° y 26°.

El domingo regresará el sol, con cielo parcialmente nublado y valores térmicos más frescos: mínima de 15° y máxima de 22°.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Foto: zona Costanera de Concordia, por Marcelo González

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional / Redacción 7Paginas