Entre Ríos celebra el Día de las Áreas Naturales Protegidas

La jornada fue instaurada por ley provincial en 2021, en recuerdo de un hecho histórico: la donación de tierras realizada por Enrique Berduc en 1924, que permitió la creación del actual Parque Escolar Rural Enrique Berduc, uno de los primeros espacios destinados a la protección ambiental en Entre Ríos.

Actualmente, la provincia cuenta con una amplia red de áreas naturales protegidas que incluyen parques nacionales, reservas naturales y sitios de valor ecológico y cultural. Estos espacios no solo resguardan especies autóctonas y ecosistemas únicos, sino que también ofrecen oportunidades para la investigación, la educación ambiental y el turismo sostenible.

Desde el gobierno provincial y organizaciones ambientalistas remarcan que la fecha tiene como objetivo generar conciencia ciudadana sobre la necesidad de cuidar estos ambientes frente a las crecientes amenazas del cambio climático, la deforestación y el uso intensivo del suelo.

De esta manera, el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas se consolida como una oportunidad para revalorizar el compromiso colectivo con la defensa del patrimonio natural entrerriano y promover un futuro más sustentable.