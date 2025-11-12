Entre Ríos clasificó a la copa de plata del Argentino de Selecciones Menores – Bariloche 2025

El seleccionado femenino cayó en su último partido de zona ante As.Am.Bal por (43-30), mientras que el combinado masculino supero a La Pampa por (30-21).

En la copa de plata femenina, Entre Ríos integra la zona “B” junto a Córdoba, Misiones y Neuquén, justamente vs las neuquinas se juega este miércoles desde las 09:00 hs.

Mientras que los chicos están en la zona “A” con As.Am.Bal, Lagos del Sur y As.Bal.Nor, éste último primer rival de la segunda instancia para los entrerrianos, programado para las 14:20 hs.

Por Gustavo Cardozo

