Entre Ríos consolidó sus atractivos: Casi 300 mil turistas visitaron la provincia en Semana Santa

El fin de semana extra largo de Semana Santa volvió a posicionar a Entre Ríos como uno de los destinos predilectos del país. Según datos oficiales, un total de 295.551 visitantes recorrieron la provincia, generando un movimiento económico que alcanzó los $25.027.331.378.

Este flujo de recursos, distribuido en alojamiento, gastronomía, transporte y actividades recreativas, oxigenó a las economías locales de todas las microrregiones entrerrianas, consolidando una ocupación del 76% en las plazas disponibles.

El factor climático: Del río a las termas

Las condiciones meteorológicas marcaron el ritmo de la estadía. Durante el jueves y viernes, las altas temperaturas favorecieron los destinos con playas y actividades al aire libre. Sin embargo, el sábado y domingo, ante la llegada de la lluvia y el descenso térmico, la dinámica cambió drásticamente.

Este giro climático derivó en una mayor demanda de espacios cubiertos, propuestas gastronómicas regionales y, muy especialmente, de los complejos termales, que se convirtieron en el refugio principal de los turistas para el cierre del feriado.

Números que hablan

El balance estadístico arroja datos clave sobre el perfil del visitante en este 2026:

Gasto diario promedio: $103.224 por turista.

Estadía promedio: 3 noches.

Ocupación general: 76% de las plazas hoteleras y extrahoteleras.

Una agenda diversificada

El éxito de la convocatoria no solo respondió a los atractivos naturales, sino a una nutrida agenda cultural y religiosa. Las representaciones del Vía Crucis viviente y el tradicional recorrido de las siete iglesias fueron los ejes de la fe en distintas localidades.

A esto se sumaron fiestas populares y eventos gastronómicos que permitieron a los visitantes conectar con la identidad local. «El balance refleja una actividad turística que, a pesar de la variable climática, logró diversificar las experiencias y mantener el movimiento en cada destino», destacaron desde el sector.

Con este volumen de circulación, Entre Ríos cierra una de las fechas más importantes del calendario turístico anual, ratificando su capacidad operativa para recibir a grandes masas de visitantes en escenarios climáticos cambiantes.

El impacto económico de más de 25 mil millones de pesos representa un sostén vital para las PyMEs del sector turístico provincial en el actual contexto nacional.