Entre Ríos elimina las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos está a un paso de poner fin a las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, un régimen especial que permanece vigente desde 1965. La Cámara de Diputados tiene previsto tratar este miércoles la derogación de la Ley Nº 4.506, luego de un extenso recorrido legislativo que comenzó con la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en enero de 2024.

El proyecto fue impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio como parte de una agenda vinculada con la transparencia, la ética pública, el control del gasto y la eliminación de privilegios para la dirigencia política.

La reforma tendrá además una particularidad: Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros integrantes de una fórmula gubernamental en ejercicio que quedarán alcanzados por la eliminación del beneficio, por lo que no podrán acceder a esta pensión al finalizar sus mandatos.

Un régimen vigente desde 1965

La Ley Nº 4.506 estableció un régimen previsional especial para quienes hayan ejercido la Gobernación y Vicegobernación de Entre Ríos. Entre sus disposiciones contempla una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

Desde el Ejecutivo provincial se planteó la necesidad de derogar la norma al considerar que las razones históricas que dieron origen al régimen quedaron desactualizadas y que su permanencia resulta difícil de compatibilizar con los actuales principios de igualdad y ética pública.

En ese sentido, el Gobierno provincial definió estas prestaciones como un régimen especial que debía ser revisado dentro del proceso de modernización y ordenamiento del Estado.

Más de dos años de debate

La eliminación de las pensiones tuvo un recorrido legislativo más prolongado de lo previsto inicialmente.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción en abril de 2024, pero luego el proyecto pasó al Senado, donde uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con el alcance de la reforma y la situación de quienes ya hubieran obtenido el beneficio.

Finalmente, la Cámara alta modificó el texto y eliminó el artículo referido a las causales de caducidad de las pensiones ya concedidas. De esta manera, el alcance principal de la reforma quedó proyectado hacia el futuro.

Con esas modificaciones, el proyecto regresó a Diputados para completar su tratamiento y avanzar hacia la sanción definitiva.

Frigerio y Aluani, alcanzados por su propia reforma

La decisión tiene un fuerte componente político debido a que el propio gobernador que promovió la eliminación del régimen quedará alcanzado por la nueva normativa.

Frigerio había relacionado la iniciativa con la situación del sistema previsional entrerriano y, particularmente, con el déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

En ese contexto, el mandatario sostuvo que las máximas autoridades provinciales debían comenzar dando una señal y asumir también el esfuerzo requerido para avanzar en un ordenamiento del sistema.

La vicegobernadora Alicia Aluani acompañó la iniciativa.

Una señal en medio de la discusión previsional

La eliminación del beneficio se inscribe en un escenario de reformas y debates destinados a mejorar la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano.

Desde la perspectiva del Gobierno, el impacto económico inmediato de eliminar futuras pensiones será limitado, pero la medida tiene principalmente un valor institucional y político.

El mensaje apunta a que la dirigencia política también debe formar parte del proceso de revisión de beneficios y estructuras estatales cuando se busca mejorar las cuentas públicas.

En este caso, Frigerio impulsó la eliminación de un régimen del que, bajo la legislación vigente, podría haber sido beneficiario una vez concluido su mandato.

El final de un régimen de más de seis décadas

Con la eventual sanción definitiva en la Cámara de Diputados, Entre Ríos dejará atrás una normativa que permaneció vigente durante más de 60 años.

La reforma no implica eliminar automáticamente derechos previsionales previamente reconocidos, debido a las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo. El cambio establece, fundamentalmente, una nueva situación hacia adelante: quienes ocupen la Gobernación o la Vicegobernación ya no tendrán garantizada una pensión vitalicia por el solo hecho de haber ejercido esos cargos.

Así, después de más de seis décadas, Entre Ríos se encamina a cerrar un régimen especial para sus máximas autoridades.

Y el dato político que sintetiza el alcance de la medida es contundente: Rogelio Frigerio y Alicia Aluani serían los primeros gobernador y vicegobernadora que finalizarán sus mandatos sin la posibilidad de acceder a este beneficio.

Redaccion de 7Paginas