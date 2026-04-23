Entre Ríos en la Feria Internacional del Libro: más de 30 autores y 20 editoriales representan a la provincia

Bajo el lema de una convocatoria abierta y federal, el Gobierno de Entre Ríos dio inicio a su participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA) 2026. Con un stand estratégico que busca visibilizar la rica producción intelectual de la región, la provincia desembarca con más de 30 autores y una veintena de sellos editoriales que muestran la diversidad de géneros y voces locales.

Segun supo 7Paginas, el espacio entrerriano se encuentra ubicado en el Pabellón Ocre (Stand N° 3017), donde cada jornada se llevarán a cabo lecturas, debates y presentaciones de libros, permitiendo que el público nacional tome contacto directo con los escritores de nuestra tierra.

El «Día de Entre Ríos»: una cita con los grandes premios

Uno de los momentos más esperados de la feria será el 6 de mayo a las 20:30 hs, en la prestigiosa Sala Julio Cortázar. Allí se llevará a cabo el acto central del «Día de Entre Ríos», donde se presentarán dos obras fundamentales:

Horizonte de sucesos, la novela de Mariana Bolzán, ganadora del máximo galardón literario de la provincia: el Premio Fray Mocho.

Perros de la lluvia, de Ricardo Romero, bajo el sello de Azogue Libros.

Un catálogo federal

La presencia entrerriana destaca por la cantidad de editoriales independientes y universitarias que acompañan a la Editorial de Entre Ríos. Sellos de diversas localidades como Chajarí, Gualeguaychú y Paraná integran el stand, entre los que se encuentran:

Vaina Libros, Canto Rodado, Nutrias, El Equipo Azul, Camalote, EDUNER, Drakkar, Ediciones Mitocondria, Palo Santo, Azogue Libros, La Ventana Ediciones, Rodolfo García Editora, Oyé Ndén, Flor del Ceibo, Ana Editorial, Equilibro Ediciones, Editorial Municipal, Los libros de Elián y Montaña.

Esta participación reafirma el compromiso de la provincia con la industria cultural y el apoyo a los escritores independientes, permitiéndoles llegar a uno de los escenarios literarios más importantes del mundo en el predio de La Rural.