Entre Ríos entre las 10 provincias con alerta por tormentas y vientos fuertes para este sábado

La alerta alcanza a Entre Ríos, que se encuentra entre las diez provincias bajo advertencia por tormentas fuertes y vientos intensos, en un contexto de inestabilidad climática que ya provocó caída de granizo en algunas localidades de Santa Fe.

Alerta naranja para Entre Ríos

Según el informe del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas bajo alerta naranja serán Buenos Aires (incluida la Ciudad), Entre Ríos, La Pampa (incluida su capital Santa Rosa), Córdoba y el sur de Santa Fe.

“El área será afectada por tormentas fuertes o severas, acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual”, detalló el SMN, advirtiendo que se trata de fenómenos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Avisos de nivel amarillo en otras regiones

En otras provincias como San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, sectores de Córdoba, La Pampa y el noreste de Río Negro, rige una alerta amarilla, lo que implica la posibilidad de daños y complicaciones temporarias en la vida cotidiana. Allí se esperan lluvias intensas, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y precipitaciones acumuladas entre 20 y 60 milímetros.

